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Монпелье - Анже 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
05 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
Монпелье
Анже

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Анже, которое состоится 05 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монпелье
      Монпелье
      Анже
      Анже
      Главные тренеры
      ФранцияРомен Питау
      АрменияМишель Дер Закарян
      ФранцияАбделазиз Буазама (и.о.)
      История личных встреч
      11.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 7 Анже2 : 1Монпелье
      21.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 38 Анже2 : 0Монпелье
      22.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье4 : 1Анже
      04.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Анже1 : 1Монпелье
      20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Монпелье4 : 1Анже
      22.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Анже1 : 0Монпелье
      26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Монпелье0 : 0Анже
      10.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье2 : 2Анже
      10.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Анже1 : 0Монпелье
      03.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Монпелье2 : 1Анже
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ25 19 3 3 62-23 60 80.0
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель25 16 4 5 48-25 52 69.3
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако25 15 5 5 53-34 50 66.7
      4
      Лига Европы
      		Ланс25 14 8 3 39-20 50 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн25 14 4 7 45-28 46 61.3
      6 Лилль25 13 5 7 45-32 44 58.7
      7 Ницца26 11 9 6 34-22 42 53.8
      8 Лорьян25 11 6 8 38-36 39 52.0
      9 Лион25 11 5 9 39-28 38 50.7
      10 Реймс25 8 13 4 33-26 37 49.3
      11 Тулуза25 9 5 11 41-45 32 42.7
      12 Клермон25 8 7 10 25-34 31 41.3
      13 Нант25 6 10 9 25-30 28 37.3
      14 Монпелье25 8 3 14 36-46 27 36.0
      15 Страсбург25 4 10 11 30-43 22 29.3
      16 Осер26 5 7 14 23-49 22 28.2
      17
      Зона вылета
      		Аяччо25 6 3 16 20-46 21 28.0
      18
      Зона вылета
      		Брест25 4 8 13 26-42 20 26.7
      19
      Зона вылета
      		Труа25 4 7 14 34-55 19 25.3
      20
      Зона вылета
      		Анже25 2 4 19 21-53 10 13.3

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