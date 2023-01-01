Аякс - НЕК Неймеген 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
05 Марта 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - НЕК Неймеген, которое состоится 05 Марта 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
НЕК Неймеген
Неймеген
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Джон Хейтинга
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|08.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|1 : 1
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|0 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|5 : 0
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 5
|20.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|5 : 0
|13.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|2 : 2
|23.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 2
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 34
|2 : 2
|10.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 13
|0 : 3
|31.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 28
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|52
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|24
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|23
|49
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|23
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|37
|8
|Валвейк
|23
|32
|9
|НЕК Неймеген
|23
|30
|10
|Херенвен
|23
|30
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|Гоу Эхед Иглс
|23
|26
|13
|Витесс
|24
|23
|14
|Волендам
|23
|20
|15
|Эксельсиор
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|23
|13