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Аякс - НЕК Неймеген 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
05 Марта 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
Аякс
НЕК Неймеген

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - НЕК Неймеген, которое состоится 05 Марта 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      НЕК Неймеген
      Неймеген
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыДжон Хейтинга
      НидерландыРогьер Мейер
      История личных встреч
      08.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 НЕК Неймеген1 : 1Аякс
      23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 НЕК Неймеген0 : 1Аякс
      14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Аякс5 : 0НЕК Неймеген
      08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 НЕК Неймеген1 : 5Аякс
      20.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс5 : 0НЕК Неймеген
      13.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс2 : 2НЕК Неймеген
      23.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 НЕК Неймеген0 : 2Аякс
      03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 34 Аякс2 : 2НЕК Неймеген
      10.11.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 13 НЕК Неймеген0 : 3Аякс
      31.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 28 Аякс4 : 1НЕК Неймеген
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2352
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар2450
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс2349
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2346
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2340
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2337
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2437
      8 Валвейк2332
      9 НЕК Неймеген2330
      10 Херенвен2330
      11 Фортуна2429
      12 Гоу Эхед Иглс2326
      13 Витесс2423
      14 Волендам2320
      15 Эксельсиор2320
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2318
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2317
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2313

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