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Краснодар - Динамо 11 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
11 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 11 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      СербияВладимир Ивич
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 5 Динамо М0 : 0Краснодар
      03.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар0 : 1Динамо М
      06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Динамо М1 : 0Краснодар
      18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар2 : 3Динамо М
      04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М2 : 0Краснодар
      19.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар0 : 2Динамо М
      20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М1 : 1Краснодар
      14.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Динамо М1 : 1Краснодар
      30.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар3 : 0Динамо М
      10.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М0 : 0Краснодар
      Текстовая трансляция
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      Более трёх десятков игроков дебютировали за новые команды в чемпионате России. В этом тексте – статистика и первые впечатления о новичках. Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит18 14 3 1 50-7 45 83.3
      2 Спартак М18 11 4 3 42-20 37 68.5
      3 Ростов18 10 5 3 33-26 35 64.8
      4 Динамо М18 9 5 4 34-21 32 59.3
      5 ЦСКА18 8 5 5 30-20 29 53.7
      6 Ахмат18 9 2 7 30-28 29 53.7
      7 Оренбург19 9 1 9 38-40 28 49.1
      8 Сочи19 8 4 7 29-36 28 49.1
      9 Краснодар18 7 5 6 33-31 26 48.1
      10 Урал18 6 4 8 23-30 22 40.7
      11 Крылья Советов18 5 5 8 20-26 20 37.0
      12 Пари Нижний Новгород18 5 4 9 22-32 19 35.2
      13 Локомотив М18 4 4 10 23-35 16 29.6
      14 Факел18 1 11 6 22-34 14 25.9
      15
      Зона вылета
      		Химки18 3 4 11 17-37 13 24.1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М18 1 4 13 9-32 7 13.0

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