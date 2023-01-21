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Лидс Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
11 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Лидс Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 11 Марта 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Главные тренеры
      СШАДжесси Марш
      ИспанияХави Грасия
      УэльсЭндрю Крофтс (и.о.)
      ИталияРоберто де Дзерби
      История личных встреч
      27.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 4 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Лидс Юнайтед
      15.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 37 Лидс Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      27.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Лидс Юнайтед
      01.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
      16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лидс Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Лидс Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      09.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
      29.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Лидс Юнайтед
      17.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Лидс Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      24.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал26 20 3 3 59-25 63 80.8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити26 18 4 4 66-25 58 74.4
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед25 15 4 6 41-35 49 65.3
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур26 14 3 9 46-36 45 57.7
      5
      Лига Европы
      		Ливерпуль25 12 6 7 47-28 42 56.0
      6 Ньюкасл Юнайтед24 10 11 3 35-17 41 56.9
      7 Фулхэм26 11 6 9 38-34 39 50.0
      8 Брайтон энд Хоув Альбион23 11 5 7 43-29 38 55.1
      9 Брентфорд24 9 11 4 40-32 38 52.8
      10 Челси25 9 7 9 24-25 34 45.3
      11 Астон Вилла25 10 4 11 31-38 34 45.3
      12 Кристал Пэлас25 6 9 10 21-32 27 36.0
      13 Вулверхэмптон26 7 6 13 19-35 27 34.6
      14 Ноттингем Форест25 6 8 11 20-44 26 34.7
      15 Лестер Сити25 7 3 15 36-43 24 32.0
      16 Вест Хэм Юнайтед25 6 5 14 23-33 23 30.7
      17 Лидс Юнайтед25 5 7 13 29-40 22 29.3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон26 5 7 14 19-38 22 28.2
      19
      Зона вылета
      		Саутгемптон25 6 3 16 20-41 21 28.0
      20
      Зона вылета
      		Борнмут25 5 6 14 24-51 21 28.0

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