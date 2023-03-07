АЗ Алкмар - Лацио 16 Марта прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
16 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Лацио, которое состоится 16 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|07.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала
|1 : 2