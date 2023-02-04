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Арсенал - Кристал Пэлас 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
19 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Арсенал
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Кристал Пэлас, которое состоится 19 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Лондон
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      ФранцияПатрик Виейра
      История личных встреч
      05.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас0 : 2Арсенал
      04.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 31 Кристал Пэлас3 : 0Арсенал
      18.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
      19.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Кристал Пэлас1 : 3Арсенал
      14.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Арсенал0 : 0Кристал Пэлас
      11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Кристал Пэлас1 : 1Арсенал
      27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
      21.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Арсенал2 : 3Кристал Пэлас
      28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас2 : 2Арсенал
      20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Арсенал4 : 1Кристал Пэлас
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал27 21 3 3 62-25 66 81.5
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
      6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
      7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
      8 Брентфорд27 10 12 5 43-34 42 51.9
      9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
      10 Челси27 10 8 9 29-28 38 46.9
      11 Астон Вилла27 11 5 11 35-39 38 46.9
      12 Кристал Пэлас27 6 9 12 21-34 27 33.3
      13 Вулверхэмптон28 7 6 15 22-41 27 32.1
      14 Лидс Юнайтед27 6 8 13 35-44 26 32.1
      15 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
      16 Ноттингем Форест27 6 8 13 22-49 26 32.1
      17 Лестер Сити27 7 4 16 38-47 25 30.9
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
      19
      Зона вылета
      		Борнмут27 6 6 15 25-54 24 29.6
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

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