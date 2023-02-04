Арсенал - Кристал Пэлас 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
19 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Кристал Пэлас, которое состоится 19 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Патрик Виейра
История личных встреч
|05.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|04.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 0
|18.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 2
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 3
|14.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|21.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 3
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62-25
|66
|81.5
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|75.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|60.3
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|56.0
|8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|51.9
|9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|48.1
|10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|46.9
|11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|46.9
|12
|Кристал Пэлас
|27
|6
|9
|12
|21-34
|27
|33.3
|13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|32.1
|14
|Лидс Юнайтед
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|32.1
|15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
|16
|Ноттингем Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|32.1
|17
|Лестер Сити
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|30.9
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|30.8
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|29.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|27.4