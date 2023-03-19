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Труа - Брест 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
19 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
Труа
Брест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Брест, которое состоится 19 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Труа
      Труа
      Брест
      Брест
      Главные тренеры
      АвстралияПатрик Киснорбо
      МартиникаБруно Гружи (и.о.)
      История личных встреч
      13.11.2022 Франция - Лига 1 Тур 15 Брест2 : 1Труа
      13.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 24 Брест5 : 1Труа
      22.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Труа1 : 1Брест
      12.01.2019 Франция - Лига 2 Тур 20 Брест1 : 1Труа
      03.08.2018 Франция - Лига 2 Тур 2 Труа1 : 2Брест
      29.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 35 Труа1 : 0Брест
      29.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 17 Брест2 : 1Труа
      26.01.2013 Франция - Лига 1 Тур 22 Труа2 : 1Брест
      01.09.2012 Франция - Лига 1 Тур 4 Брест2 : 1Труа
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ27 21 3 3 68-26 66 81.5
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель27 17 5 5 51-27 56 69.1
      4
      Лига Европы
      		Монако27 15 6 6 55-37 51 63.0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
      6 Ренн27 14 5 8 45-29 47 58.0
      7 Ницца27 11 10 6 36-24 43 53.1
      8 Реймс27 10 13 4 35-26 43 53.1
      9 Лорьян27 12 7 8 40-36 43 53.1
      10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
      11 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
      12 Клермон27 9 7 11 26-38 34 42.0
      13 Монпелье27 10 3 14 42-46 33 40.7
      14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
      15 Страсбург27 4 11 12 32-46 23 28.4
      16 Брест27 5 8 14 28-44 23 28.4
      17
      Зона вылета
      		Осер27 5 8 14 23-49 23 28.4
      18
      Зона вылета
      		Аяччо27 6 3 18 20-48 21 25.9
      19
      Зона вылета
      		Труа27 4 8 15 36-59 20 24.7
      20
      Зона вылета
      		Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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