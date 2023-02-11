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Фиорентина - Лечче 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
19 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
Фиорентина
Лечче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лечче, которое состоится 19 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фиорентина
      Флоренция
      Лечче
      Лечче
      Главные тренеры
      ИталияВинченцо Итальяно
      ИталияМарко Барони
      История личных встреч
      17.10.2022 Италия - Серия А Тур 10 Лечче1 : 1Фиорентина
      15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Лечче1 : 3Фиорентина
      30.11.2019 Италия - Серия А Тур 14 Фиорентина0 : 1Лечче
      05.05.2012 Италия - Серия А Тур 37 Лечче0 : 1Фиорентина
      15.01.2012 Италия - Серия А Тур 18 Фиорентина0 : 1Лечче
      23.01.2011 Италия - Серия А Тур 21 Фиорентина1 : 1Лечче
      12.09.2010 Италия - Серия А Тур 2 Лечче1 : 0Фиорентина
      24.05.2009 Италия - Серия А Тур 37 Лечче1 : 1Фиорентина
      11.01.2009 Италия - Серия А Тур 18 Фиорентина1 : 2Лечче
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи26 22 2 2 60-16 68 87.2
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М26 16 2 8 47-30 50 64.1
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио26 14 7 5 41-19 49 62.8
      4
      Лига чемпионов
      		Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
      5
      Лига Европы
      		Рома26 14 5 7 35-25 47 60.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта27 13 6 8 44-31 45 55.6
      7 Ювентус26 16 5 5 44-22 38 -15 48.7
      8 Удинезе27 9 11 7 37-31 38 46.9
      9 Торино26 10 7 9 29-29 37 47.4
      10 Болонья27 10 7 10 33-36 37 45.7
      11 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
      12 Фиорентина26 9 7 10 31-31 34 43.6
      13 Монца27 9 7 11 32-37 34 42.0
      14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
      15 Лечче26 6 9 11 24-31 27 34.6
      16 Салернитана27 6 9 12 31-47 27 33.3
      17 Специя27 5 9 13 23-43 24 29.6
      18
      Зона вылета
      		Верона26 4 7 15 21-38 19 24.4
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе27 1 10 16 22-49 13 16.0
      20
      Зона вылета
      		Сампдория26 2 6 18 13-43 12 15.4

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