Колос - Минай 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
19 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 18-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Минай, которое состоится 19 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Ковалёвка, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Минай
Минай
Главные тренеры
|Ярослав Вишняк
|Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
|05.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|12.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 1
|24.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|04.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|25.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|17
|12
|3
|2
|34-13
|39
|76.5
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|16
|12
|3
|1
|43-12
|39
|81.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|18
|11
|4
|3
|39-25
|37
|68.5
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|18
|10
|3
|5
|25-16
|33
|61.1
|5
|Александрия
|17
|7
|7
|3
|29-25
|28
|54.9
|6
|Колос
|17
|6
|5
|6
|15-19
|23
|45.1
|7
|Кривбасс
|18
|6
|4
|8
|14-21
|22
|40.7
|8
|Металлист 1925
|18
|4
|9
|5
|17-28
|21
|38.9
|9
|Ворскла
|18
|5
|5
|8
|22-25
|20
|37.0
|10
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|19
|39.6
|11
|Верес
|18
|5
|3
|10
|20-26
|18
|33.3
|12
|Рух В
|16
|4
|5
|7
|19-24
|17
|35.4
|13
|Металлист
|18
|4
|5
|9
|17-27
|17
|31.5
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|15
|29.4
| 15
Зона вылета
|Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|15
|29.4
| 16
Зона вылета
|Львов
|17
|3
|4
|10
|13-26
|13
|25.5