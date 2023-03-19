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Колос - Минай 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
19 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 18-й тур
Колос
Минай

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Минай, которое состоится 19 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Ковалёвка, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Колос
      Ковалёвка
      Минай
      Минай
      Главные тренеры
      УкраинаЯрослав Вишняк
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      История личных встреч
      05.09.2022 Украина - Премьер-лига Тур 3 Минай1 : 1Колос
      12.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Колос2 : 1Минай
      24.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 3 Минай1 : 1Колос
      04.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 20 Минай0 : 0Колос
      25.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 7 Колос2 : 2Минай
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-117 12 3 2 34-13 39 76.5
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр16 12 3 1 43-12 39 81.3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря18 11 4 3 39-25 37 68.5
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К18 10 3 5 25-16 33 61.1
      5 Александрия17 7 7 3 29-25 28 54.9
      6 Колос17 6 5 6 15-19 23 45.1
      7 Кривбасс18 6 4 8 14-21 22 40.7
      8 Металлист 192518 4 9 5 17-28 21 38.9
      9 Ворскла18 5 5 8 22-25 20 37.0
      10 Ингулец16 5 4 7 16-19 19 39.6
      11 Верес18 5 3 10 20-26 18 33.3
      12 Рух В16 4 5 7 19-24 17 35.4
      13 Металлист18 4 5 9 17-27 17 31.5
      14 Черноморец17 3 6 8 14-22 15 29.4
      15
      Зона вылета
      		Минай17 3 6 8 12-21 15 29.4
      16
      Зона вылета
      		Львов17 3 4 10 13-26 13 25.5

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