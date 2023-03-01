17:30 ()
Свернуть список

Венгрия - Эстония 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Венгрия
Эстония

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Эстония, которое состоится 23 Марта 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Венгрия
      Эстония
      История личных встреч
      15.11.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 5 Венгрия2 : 0Эстония
      15.10.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 4 Эстония3 : 3Венгрия
      10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 8 Венгрия5 : 1Эстония
      12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 3 Эстония0 : 1Венгрия

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close