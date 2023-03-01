Венгрия - Эстония 23 Марта прямая трансляция
23 Марта 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Эстония, которое состоится 23 Марта 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Эстония
История личных встреч
|15.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. Тур 5
|2 : 0
|15.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. Тур 4
|3 : 3
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. Тур 8
|5 : 1
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. Тур 3
|0 : 1