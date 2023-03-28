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Грузия - Норвегия 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
28 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
Грузия
Норвегия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Норвегия, которое состоится 28 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Грузия
      Норвегия
      12ГрузияврГеоргий Мамардашвили
      4ГрузиязщГурам Кашия
      23ГрузиязщЛаша Двали
      13ГрузиязщМамука Кобахидзе
      11ГрузияпзСаба Лобжанидзе
      16ГрузияпзНика Квеквескири
      6ГрузияпзГеоргий Абурджания
      18ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
      10ГрузиянпГеоргий Чакветадзе
      8ГрузиянпБуду Зивзивадзе
      7ГрузиянпХвича Кварацхелия
      1НорвегияврЭрьян Нюланд
      14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
      15НорвегиязщЛео Эстигор
      4НорвегиязщСтефан Страндберг
      5НорвегиязщБиргер Мелинг
      10НорвегияпзМартин Эдегор
      6НорвегияпзПатрик Берг
      16НорвегияпзФредрик Эурснес
      8НорвегияпзСандер Берге
      19НорвегиянпАлександр Сёрлот
      11НорвегиянпМохамед Эльюнусси
      Главные тренеры
      ФранцияВилли Саньоль
      НорвегияСтоле Сольбаккен
      Текстовая трансляция
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      За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Материалы по теме Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Грузия — Норвегия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия26
      2 Италия23
      3 Северная Македония13
      4 Украина10
      5 Мальта20
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения26
      2 Дания23
      3 Казахстан23
      4 Финляндия23
      5 Северная Ирландия23
      6 Сан-Марино20
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия26
      2 Словакия24
      3 Босния и Герцеговина23
      4 Исландия23
      5 Люксембург21
      6 Лихтенштейн20

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