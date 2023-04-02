23:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 апреля
Воскресенье 02 апреля
Свернуть список

Нант - Реймс 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Нант
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Реймс, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Реймс
Реймс
1ФранцияврАльбан Лафон
24ФранциязщСебастьен Коркия
4ФранциязщНиколя Паллуа
26ФранциязщЖауэн Аджам
3БразилияпзАндрей Жиротто
17ФранцияпзМусса Сиссоко
5ИспанияпзПедро Чиривелья
10ФранцияпзЛюдовик Блас
25ФранцияпзФлоран Молле
27НигерияпзMoses Simon
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
43ФранциязщШейк Кейта
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
15ЗимбабвепзMarshall Munetsi
21НидерландыпзАзор Матусива
70ФранцияпзАлексис Флипс
3МалипзКамори Думбия
11ФранциянпМизьян Маолида
29АнглиянпФоларин Балогун
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
06.11.2022 Франция - Лига 1 Тур 14 Реймс1 : 0Нант
13.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 24 Нант1 : 0Реймс
26.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 8 Реймс3 : 1Нант
03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Нант1 : 2Реймс
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Реймс3 : 2Нант
15.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Нант1 : 0Реймс
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Реймс1 : 0Нант
16.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Нант0 : 0Реймс
09.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 33 Реймс2 : 1Нант
22.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 3 Нант1 : 0Реймс
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close