Болонья - Удинезе 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
02 Апреля 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Удинезе, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Франческо Барди
|3
|зщ
|Стефан Пош
|5
|зщ
|Адама Сумаоро
|26
|зщ
|Jhon Lucumi
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|6
|пз
|Никола Моро
|20
|пз
|Михел Эбишер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|99
|нп
|Муса Барроу
|10
|нп
|Никола Сансоне
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|29
|зщ
|Яка Бийол
|13
|зщ
|Ийенома Удогие
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|8
|зщ
|Marvin Zeegelaar
|37
|пз
|Роберто Перейра
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|4
|пз
|Санди Ловрич
|26
|пз
|Флорьян Товен
|9
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 2
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 2
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 1
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 2
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|04.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|64.2
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|59.5
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|57.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|59.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|58.0
|7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|-15
|52.4
|8
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|47.6
|9
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|46.9
|10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|45.7
|11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|45.7
|12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|44.4
|13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42.0
|14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|34.6
|15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|33.3
|16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|33.3
|17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|22.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|18.5
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
|15.5