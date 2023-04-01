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Болонья - Удинезе 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
02 Апреля 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Болонья
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Удинезе, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Удинезе
Удине
1 Италия вр Франческо Барди
3 Австрия зщ Стефан Пош
5 Франция зщ Адама Сумаоро
26 Колумбия зщ Jhon Lucumi
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
30 Нидерланды пз Йерди Схаутен
6 Хорватия пз Никола Моро
20 Швейцария пз Михел Эбишер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
99 Гамбия нп Муса Барроу
10 Италия нп Никола Сансоне
1 Италия вр Марко Сильвестри
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
29 Словения зщ Яка Бийол
13 Италия зщ Ийенома Удогие
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
8 Нидерланды зщ Marvin Zeegelaar
37 Аргентина пз Роберто Перейра
24 Сербия пз Лазар Самарджич
4 Словения пз Санди Ловрич
26 Франция пз Флорьян Товен
9 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Андреа Соттиль
История личных встреч
15.01.2023 Италия - Серия А Тур 18 Удинезе1 : 2Болонья
24.04.2022 Италия - Серия А Тур 34 Болонья2 : 2Удинезе
17.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 1Болонья
08.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Удинезе1 : 1Болонья
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Болонья2 : 2Удинезе
22.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Болонья1 : 1Удинезе
04.12.2019 Кубок Италии 4-й раунд Удинезе4 : 0Болонья
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе1 : 0Болонья
03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Удинезе2 : 1Болонья
30.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Болонья2 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио27 15 7 5 42-19 52 64.2
3
Лига чемпионов
Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
4
Лига чемпионов
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
5
Лига Европы
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
6
Квалификация Лиги конференций
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
9 Удинезе27 9 11 7 37-31 38 46.9
10 Болонья27 10 7 10 33-36 37 45.7
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца27 9 7 11 32-37 34 42.0
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
16 Салернитана27 6 9 12 31-47 27 33.3
17 Специя27 5 9 13 23-43 24 29.6
18
Зона вылета
Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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