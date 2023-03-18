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Барселона - Бетис 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
29 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Барселона
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бетис, которое состоится 29 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Бетис
Севилья
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
15ДаниязщАндреас Кристенсен
28ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
5ИспанияпзСерхио Бускетс
8Испанияпз Педри
30Испанияпз Гави
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
13ПортугалияврРуй Силва
19ИталиязщЛуис Фелипе
16АргентиназщХерман Песселья
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
10ИспанияпзСерхио Каналес
24ИспаниянпАйтор Руибаль
11БразилиянпЛуис Энрике
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
Текстовая трансляция
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В заявке «Барселоны» новое лицо – форвард Ламин Ямал. Этого парня ставят даже выше, чем Фати и Гави.Материалы по теме В заявке «Барсы» — 15-летний «мини-Месси»! Такого таланта, как Ямал, не было давно 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Барселона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона31 24 4 3 55-11 76 81.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад32 17 7 8 41-29 58 60.4
5
Лига Европы
Вильярреал31 15 5 11 43-32 50 53.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
7 Атлетик Б31 13 7 11 42-31 46 49.5
8 Осасуна32 12 8 12 29-34 44 45.8
9 Райо Вальекано31 11 10 10 38-37 43 46.2
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Севилья31 11 8 12 38-45 41 44.1
12 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
13 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
14 Вальядолид31 10 5 16 27-50 35 37.6
15 Альмерия31 9 6 16 38-53 33 35.5
16 Валенсия31 9 6 16 34-37 33 35.5
17 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
18
Зона вылета
Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол31 6 10 15 37-53 28 30.1
20
Зона вылета
Эльче31 2 7 22 20-62 13 14.0

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