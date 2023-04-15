Жирона - Вильярреал 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
20 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Вильярреал, которое состоится 20 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|22
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Хуанпе
|16
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|5
|пз
|Давид Лопес
|23
|пз
|Иван Мартин
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Валентин Кастельянос
|1
|вр
|Пепе Рейна
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|23
|зщ
|Айсса Манди
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|39
|зщ
|Рамон Терратс
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
|6
|пз
|Этьен Капу
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|пз
|Йереми Пино
|11
|нп
|Саму Чуквезе
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Энрике Сетьен
История личных встреч
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 3
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|31.08.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|03.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|15.10.2017
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|69.6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|60.8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|55.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|53.9
|7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|47.1
|8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|46.1
|9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|46.1
|10
|Атлетик Б
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|46.1
|11
|Райо Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|45.1
|12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|43.1
|13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|38.2
|14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|36.3
|15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|35.3
|16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|34.3
|17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|34.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|30.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
|18.6