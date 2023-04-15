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Жирона - Вильярреал 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
20 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Жирона
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Вильярреал, которое состоится 20 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Вильярреал
Вильярреал
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
22УругвайзщСантьяго Буэно
15Испаниязщ Хуанпе
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
20БразилиязщЯн Коуту
5ИспанияпзДавид Лопес
23ИспанияпзИван Мартин
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
1ИспанияврПепе Рейна
8АргентиназщХуан Фойт
23АлжирзщАйсса Манди
5ИспаниязщХорхе Куэнка
39ИспаниязщРамон Терратс
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
6ФранцияпзЭтьен Капу
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспанияпзЙереми Пино
11НигериянпСаму Чуквезе
15СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияЭнрике Сетьен
История личных встреч
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Вильярреал1 : 0Жирона
26.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Жирона0 : 1Вильярреал
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Жирона0 : 3Вильярреал
14.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Вильярреал
31.08.2018 Испания - Примера 3-й тур Вильярреал0 : 1Жирона
03.03.2018 Испания - Примера 27-й тур Вильярреал0 : 2Жирона
15.10.2017 Испания - Примера 8-й тур Жирона1 : 2Вильярреал
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 2Жирона
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Жирона2 : 1
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур 0 : 2Жирона
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Жирона4 : 2
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 1 : 0Жирона
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вильярреал5 : 1
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 1Вильярреал
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вильярреал3 : 1
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал4 : 2
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 2 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал34 17 6 11 52-35 57 55.9
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
9 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
10 Атлетик Б34 13 8 13 44-38 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта34 10 9 15 39-48 39 38.2
14 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
15 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
16 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
17 Вальядолид34 10 5 19 30-60 35 34.3
18
Зона вылета
Хетафе34 8 10 16 30-43 34 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче34 4 7 23 26-64 19 18.6

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