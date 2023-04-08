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Лилль - Марсель 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
20 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лилль
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Марсель, которое состоится 20 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Марсель
Марсель
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
21ФранцияпзБенжамен Андре
20АнглияпзАнхель Гомес
10ФранцияпзРеми Кабелла
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпДжонатан Дэвид
22СШАнпТимоти Веа
16ИспанияврПау Лопес
5АргентиназщЛеонардо Балерди
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
7ФранциязщЖонатан Клосс
21ФранцияпзВалентин Ронжье
17ТурцияпзДженгиз Ундер
6ФранцияпзМаттео Гендузи
27ФранцияпзЖордан Верету
10ФранцияпзДимитри Пайет
18УкраинапзРуслан Малиновский
70ЧилинпАлексис Санчес
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Марсель2 : 1Лилль
16.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель1 : 1Лилль
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль2 : 0Марсель
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль2 : 0Марсель
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Марсель1 : 1Лилль
16.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль1 : 2Марсель
02.11.2019 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель2 : 1Лилль
25.01.2019 Франция - Лига 1 22-й тур Марсель1 : 2Лилль
30.09.2018 Франция - Лига 1 8-й тур Лилль3 : 0Марсель
21.04.2018 Франция - Лига 1 34-й тур Марсель5 : 1Лилль
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Лилль
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 0Лилль
29.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Лилль3 : 0
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 1Лилль
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Лилль2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель3 : 1
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Марсель
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель2 : 1
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2Марсель
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье35 13 5 17 57-58 44 41.9
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант35 6 15 14 35-50 33 31.4
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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