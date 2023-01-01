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Австрия - Финляндия 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
20 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Австрия
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Финляндия, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Финляндия
Главные тренеры
ШвейцарияРоджер Бадер
ФинляндияЮкка Ялонен
История личных встреч
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия0 : 3Финляндия
30.04.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Австрия2 : 4Финляндия
13.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. 1-й тур Финляндия8 : 4Австрия
11.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 5-й тур Финляндия7 : 2Австрия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 1Австрия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 6 : 2Австрия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0Австрия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 1 ОТАвстрия
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия5 : 3
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Финляндия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия5 : 3
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 2 Б
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4Финляндия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Финляндия510
4
1/4 финала
Дания48
5 Германия56
6 Франция44
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия51
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария412
2
1/4 финала
Канада411
3
1/4 финала
Чехия410
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия55
6 Казахстан54
7 Норвегия44
8
Зона вылета
Словения50

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