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Шахтёр С - Белшина 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
26 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Шахтёр С
Белшина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Белшина, которое состоится 26 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С4 : 1Белшина
18.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Белшина1 : 2Шахтёр С
31.10.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Белшина1 : 5Шахтёр С
22.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С4 : 0Белшина
15.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Белшина0 : 1Шахтёр С
10.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С5 : 0Белшина
23.10.2016 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Белшина0 : 1Шахтёр С
10.06.2016 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Шахтёр С3 : 0Белшина
20.09.2015 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Белшина3 : 1Шахтёр С
20.05.2015 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Шахтёр С0 : 0Белшина
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Шахтёр С
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С2 : 0
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Шахтёр С
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 4Шахтёр С
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина0 : 2
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Белшина
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Белшина0 : 3
28.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 1Белшина
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Белшина1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн9 8 0 1 21-4 24 88.9
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
5 Славия-Мозырь9 4 2 3 9-8 14 51.9
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Сморгонь9 3 0 6 9-20 9 33.3
8 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
9 Гомель8 1 5 2 11-16 8 33.3
10 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест9 1 1 7 8-17 4 14.8
13 Белшина8 1 2 5 3-11 -6 -11 -25.0
14 Шахтёр С8 6 1 1 14-5 -16 -35 -66.7
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ8 2 1 5 4-11 -16 -23 -66.7

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