Шахтёр С - Белшина 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
26 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Белшина, которое состоится 26 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 1
|18.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 5
|22.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|4 : 0
|15.03.2019
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|10.03.2019
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|5 : 0
|23.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|10.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|20.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 1
|20.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|28.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|9
|8
|0
|1
|21-4
|24
|88.9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|9
|6
|3
|0
|14-4
|21
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|9
|6
|2
|1
|15-6
|20
|74.1
|4
|БАТЭ
|10
|4
|4
|2
|16-11
|16
|53.3
|5
|Славия-Мозырь
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|51.9
|6
|Ислочь
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|45.8
|7
|Сморгонь
|9
|3
|0
|6
|9-20
|9
|33.3
|8
|Слуцк
|9
|2
|3
|4
|10-12
|9
|33.3
|9
|Гомель
|8
|1
|5
|2
|11-16
|8
|33.3
|10
|Минск
|8
|1
|4
|3
|7-8
|7
|29.2
|11
|Нафтан
|9
|1
|2
|6
|4-16
|5
|18.5
|12
|Динамо-Брест
|9
|1
|1
|7
|8-17
|4
|14.8
|13
|Белшина
|8
|1
|2
|5
|3-11
|-6
|-11
|-25.0
|14
|Шахтёр С
|8
|6
|1
|1
|14-5
|-16
|-35
|-66.7
| 15
Зона вылета
|Энергетик-БГУ
|8
|2
|1
|5
|4-11
|-16
|-23
|-66.7