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Сочи - Зенит 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
27 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Сочи
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Зенит, которое состоится 27 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияДмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
История личных встреч
24.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит7 : 0Сочи
25.06.2022 Кубок PARI Премьер Сочи1 : 1 2 : 4Зенит
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Сочи0 : 0Зенит
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Зенит1 : 2Сочи
11.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Сочи1 : 2Зенит
17.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Зенит3 : 1Сочи
08.07.2020 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Зенит2 : 1Сочи
21.07.2019 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Сочи0 : 2Зенит
21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Сочи3 : 2 ДВЗенит
13.07.2010 Кубок России 1/16 финала Сочи1 : 3Зенит
22.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 4 : 0Сочи
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Сочи1 : 0
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Сочи
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи3 : 1
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Сочи
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Зенит
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 5Зенит
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит3 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА28 16 6 6 52-26 54 64.3
3 Спартак М28 15 8 5 60-37 53 63.1
4 Ростов28 14 8 6 44-38 50 59.5
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Краснодар28 13 7 8 60-44 46 54.8
7 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
8 Оренбург28 12 4 12 52-54 40 47.6
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи28 11 4 13 36-52 37 44.0
11 Урал28 8 6 14 29-45 30 35.7
12 Крылья Советов28 7 8 13 30-43 29 34.5
13 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
14 Пари Нижний Новгород28 7 5 16 31-50 26 31.0
15
Зона вылета
Химки28 4 6 18 25-62 18 21.4
16
Зона вылета
Торпедо М28 3 4 21 20-55 13 15.5

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