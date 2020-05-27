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Краснодар - ЦСКА 27 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
27 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 27 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
28.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Краснодар1 : 0ЦСКА
23.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА3 : 0Краснодар
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур ЦСКА4 : 1Краснодар
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур ЦСКА0 : 0Краснодар
08.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур ЦСКА3 : 1Краснодар
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Краснодар1 : 1ЦСКА
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар1 : 1ЦСКА
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур ЦСКА3 : 2Краснодар
27.06.2019 Кубок Матч Премьер 1-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Краснодар3 : 0
17.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 1
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 2Краснодар
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар0 : 0 4 : 2
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 1ЦСКА
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА3 : 0
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал (Путь РПЛ) 1 : 2ЦСКА
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 3ЦСКА
Текстовая трансляция
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Будущее основного центрального защитника сборной России Игоря Дивеева – в тумане.Из-под защитника забивают почти в каждом матче: Дивеев — слабое звено ЦСКА. Этой весной у него слишком много результативных ошибок 0'Роша — «помилован», у Соболева — бан на четыре игры. Разбор со спортивным юристом Михаилом Прокопцом.Разбираем дела Соболева и Роши: История с баном Соболева и «помилованием» Роши ещё не закончена. Что будет дальше 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА28 16 6 6 52-26 54 64.3
3 Спартак М28 15 8 5 60-37 53 63.1
4 Ростов28 14 8 6 44-38 50 59.5
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Краснодар28 13 7 8 60-44 46 54.8
7 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
8 Оренбург28 12 4 12 52-54 40 47.6
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи28 11 4 13 36-52 37 44.0
11 Урал28 8 6 14 29-45 30 35.7
12 Крылья Советов28 7 8 13 30-43 29 34.5
13 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
14 Пари Нижний Новгород28 7 5 16 31-50 26 31.0
15
Зона вылета
Химки28 4 6 18 25-62 18 21.4
16
Зона вылета
Торпедо М28 3 4 21 20-55 13 15.5

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