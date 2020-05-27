Краснодар - ЦСКА 27 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
27 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 27 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|28.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 0
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 1
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|3 : 2
|27.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|1-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|17.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 4 : 2
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Будущее основного центрального защитника сборной России Игоря Дивеева – в тумане.Из-под защитника забивают почти в каждом матче: Дивеев — слабое звено ЦСКА. Этой весной у него слишком много результативных ошибок 0'Роша — «помилован», у Соболева — бан на четыре игры. Разбор со спортивным юристом Михаилом Прокопцом.Разбираем дела Соболева и Роши: История с баном Соболева и «помилованием» Роши ещё не закончена. Что будет дальше 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|78.6
|2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|64.3
|3
|Спартак М
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|63.1
|4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|59.5
|5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|58.3
|6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|54.8
|7
|Динамо М
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|53.6
|8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|47.6
|9
|Локомотив М
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|46.4
|10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|44.0
|11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|35.7
|12
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|34.5
|13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|32.1
|14
|Пари Нижний Новгород
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|31.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|21.4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|15.5