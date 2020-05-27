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Интер - Аталанта 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
27 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Интер М
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Аталанта, которое состоится 27 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Аталанта
Бергамо
24КамерунврАндре Онана
36ИталиязщМаттео Дармиан
6НидерландызщСтефан де Врей
15ИталиязщФранческо Ачерби
2НидерландызщДензел Думфрис
8ГерманиязщРобин Госенс
23ИталияпзНиколо Барелла
77ХорватияпзМарсело Брозович
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
11АргентинапзХоакин Корреа
90БельгиянпРомелу Лукаку
57ИталияврМарко Спортьелло
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
2ИталиязщРафаэл Толой
3ДаниязщЙоаким Мехле
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
88ХорватияпзМарио Пашалич
17ДаниянпРасмус Хёйлунн
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
31.01.2023 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 0Аталанта
13.11.2022 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта2 : 3Интер М
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта0 : 0Интер М
25.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Интер М2 : 2Аталанта
08.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Интер М1 : 0Аталанта
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта1 : 1Интер М
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 2Интер М
11.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Интер М1 : 1Аталанта
07.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Интер М0 : 0Аталанта
11.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Аталанта4 : 1Интер М
24.05.2023 Кубок Италии Финал 1 : 2Интер М
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 3 : 1Интер М
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Интер М4 : 2
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Интер М
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта3 : 1
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 0Аталанта
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Аталанта0 : 2
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта3 : 2
29.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 2Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
3
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
4
Лига чемпионов
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Лига Европы
Рома36 17 9 10 47-35 60 55.6
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус36 21 6 9 55-32 59 -10 54.6
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
10 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
11 Торино36 13 11 12 38-40 50 46.3
12 Удинезе36 11 13 12 45-44 46 42.6
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи36 10 12 14 36-46 42 38.9
15 Салернитана36 8 15 13 45-58 39 36.1
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя36 6 13 17 30-56 31 28.7
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория36 3 9 24 22-67 18 16.7

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