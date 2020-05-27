Интер - Аталанта 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
27 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Аталанта, которое состоится 27 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Аталанта
Бергамо
|24
|вр
|Андре Онана
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|8
|зщ
|Робин Госенс
|23
|пз
|Николо Барелла
|77
|пз
|Марсело Брозович
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|11
|пз
|Хоакин Корреа
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|3
|зщ
|Йоаким Мехле
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|88
|пз
|Марио Пашалич
|17
|нп
|Расмус Хёйлунн
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|31.01.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 3
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|4 : 1
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|4 : 2
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|63.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|61.1
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|59.3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|55.6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|-10
|54.6
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|46.3
|10
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|11
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|46.3
|12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|42.6
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|38.9
|15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|36.1
|16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|30.6
|17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|28.7
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|16.7