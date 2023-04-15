Вольфсбург - Герта 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Беньямин Кортус (Рётенбах-ан-дер-Пегниц, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Герта, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Герта
Берлин
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Микки ван де Вен
|29
|пз
|Жозуа Гилявоги
|20
|пз
|Ридле Баку
|22
|пз
|Феликс Нмеча
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|39
|пз
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Оливер Кристенсен
|16
|зщ
|Джонджо Кенни
|3
|зщ
|Агустин Рохель
|20
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|21
|зщ
|Марвин Платтенхардт
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Суат Сердар
|14
|нп
|Доди Лукебакио
|19
|нп
|Стеван Йоветич
|23
|нп
|Марко Рихтер
|24
|нп
|Йессик Нганкам
Главные тренеры
|Нико Ковач
История личных встреч
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 5
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|01.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|25.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 5
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|68.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|59.6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|50.5
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|47.5
|9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|45.5
|10
|Кёльн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|42.4
|11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|40.4
|12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|36.4
|13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|35.4
|14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|34.3
|15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|32.3
|16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|31.3
| 18
Зона вылета
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|26.3