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Вольфсбург - Герта 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Беньямин Кортус (Рётенбах-ан-дер-Пегниц, Германия);
Вольфсбург
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Герта, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Герта
Берлин
1БельгияврКоэн Кастельс
3БельгиязщСебастиан Борнау
5НидерландызщМикки ван де Вен
29ФранцияпзЖозуа Гилявоги
20ГерманияпзРидле Баку
22ГерманияпзФеликс Нмеча
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
16ПольшапзЯкуб Каминьский
39АвстрияпзПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
1ДанияврОливер Кристенсен
16АнглиязщДжонджо Кенни
3УругвайзщАгустин Рохель
20ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
21ГерманиязщМарвин Платтенхардт
29ФранцияпзЛука Тусар
8ГерманияпзСуат Сердар
14БельгиянпДоди Лукебакио
19ЧерногориянпСтеван Йоветич
23ГерманиянпМарко Рихтер
24ГерманиянпЙессик Нганкам
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Герта0 : 5Вольфсбург
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Вольфсбург0 : 0Герта
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Герта1 : 2Вольфсбург
27.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Вольфсбург2 : 0Герта
01.11.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Герта1 : 1Вольфсбург
25.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Вольфсбург1 : 2Герта
25.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Герта0 : 3Вольфсбург
02.02.2019 Германия - Бундеслига 20-й тур Герта0 : 1Вольфсбург
15.09.2018 Германия - Бундеслига 3-й тур Вольфсбург2 : 2Герта
31.03.2018 Германия - Бундеслига 28-й тур Герта0 : 0Вольфсбург
19.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 0Вольфсбург
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург2 : 1
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 6 : 0Вольфсбург
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург3 : 0
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 5Вольфсбург
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта1 : 1
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Герта
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Герта2 : 1
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 0Герта
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Герта2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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