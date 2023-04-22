Арсенал - Вулверхэмптон 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|3
|зщ
|Киран Тирни
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|34
|пз
|Гранит Джака
|21
|пз
|Фабиу Виейра
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|1
|вр
|Жозе де Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|23
|зщ
|Максимилиан Килман
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|64
|зщ
|Уго Буэно
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Рубен Невеш
|27
|пз
|Матеус Нунес
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|29
|нп
|Диего Коста
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|24.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|11.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|80.2
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|73.0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|37
|22
|6
|9
|56-42
|72
|64.9
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|63.1
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|59.5
| 6
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|55.9
| 7
Лига конференций
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|52.3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|51.4
|9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|50.5
|10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|46.8
|11
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|39.6
|12
|Челси
|37
|11
|10
|16
|37-46
|43
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|36.9
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|36.0
|15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|35.1
|16
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|33.3
|17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|27.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|21.6