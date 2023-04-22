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Арсенал - Вулверхэмптон 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Арсенал
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
15ПольшазщЯкуб Кивёр
6БразилиязщГабриэл Магальянс
3ШотландиязщКиран Тирни
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
34ШвейцарияпзГранит Джака
21ПортугалияпзФабиу Виейра
24АнглиянпРейсс Нелсон
9БразилиянпГабриэл Жезус
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
23АнглиязщМаксимилиан Килман
15АнглиязщКрэйг Доусон
64ПортугалиязщУго Буэно
5ГабонпзМарио Лемина
8ПортугалияпзРубен Невеш
27ПортугалияпзМатеус Нунес
11Южная КореянпХван Хи Чан
12БразилиянпМатеус Кунья
29ИспаниянпДиего Коста
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
24.02.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
10.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 1Арсенал
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон2 : 1Арсенал
29.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал1 : 2Вулверхэмптон
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
24.04.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон3 : 1Арсенал
11.11.2018 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
11.04.2012 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон0 : 3Арсенал
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Арсенал
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 1Арсенал
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон1 : 0
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 6 : 0Вулверхэмптон
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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