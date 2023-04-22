Эвертон - Борнмут 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|5
|зщ
|Майкл Кин
|13
|зщ
|Йерри Мина
|2
|зщ
|Джеймс Тарковски
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|11
|нп
|Демарай Грей
|13
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|4
|пз
|Льюис Кук
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|7
|пз
|Дэвид Брукс
|10
|пз
|Райан Кристи
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Гари О'Нил
История личных встреч
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|15.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|6 : 3
|24.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 1
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|80.2
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|73.0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|37
|22
|6
|9
|56-42
|72
|64.9
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|63.1
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|59.5
| 6
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|55.9
| 7
Лига конференций
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|52.3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|51.4
|9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|50.5
|10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|46.8
|11
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|39.6
|12
|Челси
|37
|11
|10
|16
|37-46
|43
|38.7
|13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|36.9
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|36.0
|15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|35.1
|16
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|33.3
|17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|27.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|21.6