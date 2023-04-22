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Эвертон - Борнмут 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Эвертон
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
1АнглияврДжордан Пикфорд
5АнглиязщМайкл Кин
13КолумбиязщЙерри Мина
2АнглиязщДжеймс Тарковски
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
16МалипзАбдулайе Дукуре
7АнглияпзДуайт Макнил
17НигериянпАлекс Айуоби
11АнглиянпДемарай Грей
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
4АнглияпзЛьюис Кук
8КолумбияпзХефферсон Лерма
7УэльспзДэвид Брукс
10ШотландияпзРайан Кристи
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ВеликобританияГари О'Нил
История личных встреч
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут3 : 0Эвертон
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут4 : 1Эвертон
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 3Борнмут
15.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут3 : 1Эвертон
13.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Эвертон2 : 0Борнмут
25.08.2018 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут2 : 2Эвертон
30.12.2017 Англия - Премьер-лига 21-й тур Борнмут2 : 1Эвертон
23.09.2017 Англия - Премьер-лига 6-й тур Эвертон2 : 1Борнмут
04.02.2017 Англия - Премьер-лига 24-й тур Эвертон6 : 3Борнмут
24.09.2016 Англия - Премьер-лига 6-й тур Борнмут1 : 0Эвертон
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Эвертон
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 3
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 5Эвертон
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 2Эвертон
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Борнмут
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут1 : 3
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут4 : 1
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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