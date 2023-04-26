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Атлетико М - Реал Сосьедад 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Атлетико М
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ХорватияврИво Грбич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
17ИспанияпзСауль Ньигес
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
10АргентинанпАнхель Корреа
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
24ФранциязщРобен Ле Норман
15ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзИгор Субельдия
3ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпАндер Барренечеа
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
03.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетико М
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад1 : 2Атлетико М
19.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2021 Испания - Примера 36-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
22.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Атлетико М1 : 1Реал Сосьедад
14.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
03.03.2019 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
27.10.2018 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М2 : 0Реал Сосьедад
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 3Атлетико М
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М3 : 0
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Атлетико М
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М5 : 1
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 2 : 5Атлетико М
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Сосьедад1 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Реал Сосьедад
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 2
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 0
28.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 0 : 2Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
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Всего полтора года понадобилось Хави, чтобы впервые с 2019 года вернуть чемпионский трофей Ла Лиги на «Камп Ноу».Тренер справился с entorno — этот термин придумал Йохан Круифф: Ключевое изменение Хави, сделавшее «Барселону» чемпионом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М36 22 7 7 66-30 73 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис36 16 8 12 43-39 56 51.9
7 Осасуна36 14 8 14 34-39 50 46.3
8 Атлетик Б36 14 8 14 46-41 50 46.3
9 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
10 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
11 Мальорка36 13 8 15 34-40 47 43.5
12 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
13 Валенсия36 11 7 18 39-42 40 37.0
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе36 9 11 16 32-44 38 35.2
19
Зона вылета
Эспаньол36 8 11 17 47-64 35 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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