Атлетико М - Реал Сосьедад 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Иво Грбич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|10
|нп
|Анхель Корреа
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Игор Субельдия
|3
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|пз
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|19
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 2
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|03.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 2
|27.10.2018
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 5
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
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Всего полтора года понадобилось Хави, чтобы впервые с 2019 года вернуть чемпионский трофей Ла Лиги на «Камп Ноу».Тренер справился с entorno — этот термин придумал Йохан Круифф: Ключевое изменение Хави, сделавшее «Барселону» чемпионом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|78.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|68.5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|22
|7
|7
|66-30
|73
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|63.0
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|36
|16
|8
|12
|43-39
|56
|51.9
|7
|Осасуна
|36
|14
|8
|14
|34-39
|50
|46.3
|8
|Атлетик Б
|36
|14
|8
|14
|46-41
|50
|46.3
|9
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|45.4
|10
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|45.4
|11
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-40
|47
|43.5
|12
|Райо Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|42.6
|13
|Валенсия
|36
|11
|7
|18
|39-42
|40
|37.0
|14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|37.0
|15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|36.1
|16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|35.2
|17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|35.2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|36
|9
|11
|16
|32-44
|38
|35.2
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|36
|8
|11
|17
|47-64
|35
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
|19.4