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Райо Вальекано - Вильярреал 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Райо Вальекано
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вильярреал, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
5ИспаниязщАлехандро Катена
19ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
23ИспанияпзОскар Мартин
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
25ИспаниянпРауль де Томас
1ИспанияврПепе Рейна
8АргентиназщХуан Фойт
23АлжирзщАйсса Манди
4ИспаниязщПау Торрес
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
21ИспанияпзЙереми Пино
7ИспаниянпЖерар Морено
15СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияЭнрике Сетьен
История личных встреч
30.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Вильярреал0 : 1Райо Вальекано
12.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Райо Вальекано1 : 5Вильярреал
12.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Вильярреал2 : 0Райо Вальекано
29.01.2020 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано0 : 2Вильярреал
17.03.2019 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал3 : 1Райо Вальекано
11.11.2018 Испания - Примера 12-й тур Райо Вальекано2 : 2Вильярреал
17.04.2016 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1Вильярреал
06.12.2015 Испания - Примера 14-й тур Вильярреал2 : 1Райо Вальекано
15.02.2015 Испания - Примера 23-й тур Райо Вальекано2 : 0Вильярреал
21.09.2014 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал4 : 2Райо Вальекано
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 1Райо Вальекано
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 2
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Райо Вальекано
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 0Райо Вальекано
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал2 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Вильярреал
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вильярреал5 : 1
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 1Вильярреал
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вильярреал3 : 1
Текстовая трансляция
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Всего полтора года понадобилось Хави, чтобы впервые с 2019 года вернуть чемпионский трофей Ла Лиги на «Камп Ноу».Тренер справился с entorno — этот термин придумал Йохан Круифф: Ключевое изменение Хави, сделавшее «Барселону» чемпионом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М36 22 7 7 66-30 73 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис36 16 8 12 43-39 56 51.9
7 Осасуна36 14 8 14 34-39 50 46.3
8 Атлетик Б36 14 8 14 46-41 50 46.3
9 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
10 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
11 Мальорка36 13 8 15 34-40 47 43.5
12 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
13 Валенсия36 11 7 18 39-42 40 37.0
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе36 9 11 16 32-44 38 35.2
19
Зона вылета
Эспаньол36 8 11 17 47-64 35 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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