Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Англии, Финал
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 03 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|6 : 3
|06.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|06.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|07.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Хосеп готов повторить достижение сэра Алекса. Помешает ли «Юнайтед»?«Манчестер Сити» находится в двух матчах от того, чтобы войти в историю: Гвардиола почти догнал Фергюсона. Дерби «МЮ» и «Сити» в Кубке Англии — главное в истории? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Англии: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Шеффилд Уэнсдей
Моркам
|2 : 0
| Херефорд
Портсмут
|1 : 3
| Саут-Шилдс
Форест Грин Роверс
|0 : 2
| Брэдфорд Сити
Харрогейт Таун
|0 : 1
| Болтон Уондерерс
Барнсли
|1 : 2
| Бёртон Альбион
Нидхэм Маркет
|2 : 0
| Мейденхед Юнайтед
Дагенхэм энд Редбридж
|0 : 1
| Стокпорт Каунти
Суиндон Таун
|4 : 0
| Бристоль Роверс
Рочдейл
|1 : 0
| Уиком Уондерерс
Уолсолл
|0 : 2
| Барнет
Челмсфорд Сити
|1 : 1
| Честерфилд
Нортгемптон Таун
|1 : 0
| Кру Александра
Лейтон Ориент
|1 : 0
| Барроу
Мэнсфилд Таун
|0 : 1
| Чиппенхэм Таун
Линкольн Сити
|1 : 0
| Гейтсхед
Стивенидж
|2 : 3
| Челтнем Таун
Элвчёрч
|1 : 2
| Филд
Гиллингем
|1 : 1
| Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
|2 : 0
| Милтон-Кинс Донс
Тонтон Таун
|6 : 0
| Флитвуд Таун
Оксфорд Сити
|3 : 1
| Борхэм Вуд
Истли
|3 : 1
| Кроули Таун
Аккрингтон Стэнли
|1 : 4
| Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
|0 : 0
| Солихалл Мурс
Хартлпул Юнайтед
|2 : 2
| Саттон Юнайтед
Фарнборо
|0 : 2
| Гримсби Таун
Плимут Аргайл
|5 : 1
| Карлайл Юнайтед
Транмир Роверс
|2 : 1
| Эббсфлит Юнайтед
Галифакс Таун
|2 : 1
| Бакстон
Мертир Таун
|2 : 0
| Донкастер Роверс
Кинг Линн Таун
|0 : 1
| Чарльтон Атлетик
Колвилл Таун
|4 : 1
| Уэймут
Уимблдон
|1 : 1
| Шрусбери Таун
Йорк Сити
|2 : 1
| Порт Вейл
Эксетер Сити
|2 : 3
| Рексем
Олдхэм Атлетик
|3 : 0
| Керзон Аштон
Кембридж Юнайтед
|0 : 0
| Торки Юнайтед
Дерби Каунти
|2 : 2
| Брэкнелл Таун
Ипсвич Таун
|0 : 3
| Уокинг
Оксфорд Юнайтед
|1 : 2
1-й раунд. Переигровка
|Метка
| Челмсфорд Сити
Барнет
|0 : 1
| Гиллингем
Филд
|1 : 0
| Хартлпул Юнайтед
Солихалл Мурс
|1 : 1 4 : 3
| Уимблдон
Уэймут
|3 : 1
| Кембридж Юнайтед
Керзон Аштон
|0 : 0 4 : 2
| Дерби Каунти
Торки Юнайтед
|5 : 0
| Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
|0 : 3
2-й раунд
|Метка
| Кинг Линн Таун
Стивенидж
|0 : 3
| Форест Грин Роверс
Элвчёрч
|2 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Эксетер Сити
|4 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Мэнсфилд Таун
|2 : 1
| Уимблдон
Честерфилд
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Гримсби Таун
|1 : 2
| Уолсолл
Карлайл Юнайтед
|2 : 1
| Портсмут
Милтон-Кинс Донс
|3 : 2
| Шрусбери Таун
Питерборо Юнайтед
|3 : 1
| Хартлпул Юнайтед
Харрогейт Таун
|3 : 1
| Чарльтон Атлетик
Стокпорт Каунти
|2 : 2
| Барнсли
Кру Александра
|3 : 0
| Аккрингтон Стэнли
Барнет
|1 : 0
| Рексем
Фарнборо
|4 : 1
| Дагенхэм энд Редбридж
Гиллингем
|1 : 1
| Эббсфлит Юнайтед
Флитвуд Таун
|0 : 1
| Бёртон Альбион
Чиппенхэм Таун
|6 : 1
| Бристоль Роверс
Борхэм Вуд
|0 : 2
| Ньюпорт Каунти
Дерби Каунти
|1 : 2
| Ипсвич Таун
Бакстон
|4 : 0
2-й раунд. Переигровка
|Метка
| Стокпорт Каунти
Чарльтон Атлетик
|3 : 1
| Гиллингем
Дагенхэм энд Редбридж
|3 : 2
1/32 финала
|Метка
| Манчестер Юнайтед
Эвертон
|3 : 1
| Тоттенхэм Хотспур
Портсмут
|1 : 0
| Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
|3 : 1
| Кристал Пэлас
Саутгемптон
|1 : 2
| Рединг
Уотфорд
|2 : 0
| Гиллингем
Лестер Сити
|0 : 1
| Ипсвич Таун
Ротерхэм Юнайтед
|4 : 1
| Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
|0 : 2
| Халл Сити
Фулхэм
|0 : 2
| Шрусбери Таун
Сандерленд
|1 : 2
| Блэкпул
Ноттингем Форест
|4 : 1
| Флитвуд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
|2 : 1
| Борхэм Вуд
Аккрингтон Стэнли
|1 : 1
| Борнмут
Бёрнли
|2 : 4
| Мидлсбро
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 5
| Честерфилд
Вест Бромвич Альбион
|3 : 3
| Лутон Таун
Уиган Атлетик
|1 : 1
| Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
|0 : 1
| Ковентри Сити
Рексем
|3 : 4
| Гримсби Таун
Бёртон Альбион
|1 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Ньюкасл Юнайтед
|2 : 1
| Ливерпуль
Вулверхэмптон
|2 : 2
| Дерби Каунти
Барнсли
|3 : 0
| Бристоль Сити
Суонси Сити
|1 : 1
| Кардифф Сити
Лидс Юнайтед
|2 : 2
| Стокпорт Каунти
Уолсолл
|1 : 2
| Норвич Сити
Блэкберн Роверс
|0 : 1
| Хартлпул Юнайтед
Сток Сити
|0 : 3
| Манчестер Сити
Челси
|4 : 0
| Астон Вилла
Стивенидж
|1 : 2
| Оксфорд Юнайтед
Арсенал
|0 : 3
| Форест Грин Роверс
Бирмингем Сити
|1 : 2
1/32 финала. Переигровка
|Метка
| Уиган Атлетик
Лутон Таун
|1 : 2
| Вулверхэмптон
Ливерпуль
|0 : 1
| Суонси Сити
Бристоль Сити
|1 : 2 ДВ
| Вест Бромвич Альбион
Честерфилд
|4 : 0
| Лидс Юнайтед
Кардифф Сити
|5 : 2
| Аккрингтон Стэнли
Борхэм Вуд
|1 : 0 ДВ
1/16 финала
|Метка
A01
| Манчестер Сити
Арсенал
|1 : 0
A02
| Уолсолл
Лестер Сити
|0 : 1
A08
| Аккрингтон Стэнли
Лидс Юнайтед
|1 : 3
A03
| Саутгемптон
Блэкпул
|2 : 1
A04
| Ипсвич Таун
Бёрнли
|0 : 0
A07
| Фулхэм
Сандерленд
|1 : 1
A05
| Лутон Таун
Гримсби Таун
|2 : 2
A06
| Шеффилд Уэнсдей
Флитвуд Таун
|1 : 1
A09
| Бристоль Сити
Вест Бромвич Альбион
|3 : 0
A10
| Блэкберн Роверс
Бирмингем Сити
|2 : 2
A11
| Престон Норт Энд
Тоттенхэм Хотспур
|0 : 3
A12
| Манчестер Юнайтед
Рединг
|3 : 1
A13
| Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
|2 : 1
A14
| Сток Сити
Стивенидж
|3 : 1
A15
| Рексем
Шеффилд Юнайтед
|3 : 3
A16
| Дерби Каунти
Вест Хэм Юнайтед
|0 : 2
1/16 финала. Переигровка
|Метка
| Бирмингем Сити
Блэкберн Роверс
|0 : 1
| Бёрнли
Ипсвич Таун
|2 : 1
| Флитвуд Таун
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 0
| Гримсби Таун
Лутон Таун
|3 : 0
| Шеффилд Юнайтед
Рексем
|3 : 1
| Сандерленд
Фулхэм
|2 : 3
1/8 финала
|Метка
B01
| Сток Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 1
B02
| Лестер Сити
Блэкберн Роверс
|1 : 2
B03
| Фулхэм
Лидс Юнайтед
|2 : 0
B04
| Бристоль Сити
Манчестер Сити
|0 : 3
B05
| Саутгемптон
Гримсби Таун
|1 : 2
B06
| Бёрнли
Флитвуд Таун
|1 : 0
B07
| Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
|3 : 1
B08
| Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
1/4 финала
|Метка
QF1
| Манчестер Сити
Бёрнли
|6 : 0
QF4
| Шеффилд Юнайтед
Блэкберн Роверс
|3 : 2
QF3
| Брайтон энд Хоув Альбион
Гримсби Таун
|5 : 0
QF2
| Манчестер Юнайтед
Фулхэм
|3 : 1
1/2 финала
|Метка
SF1
| Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
|3 : 0
SF2
| Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед
|0 : 0 6 : 7
Финал
|Метка
F
| Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
|03.06