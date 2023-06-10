Слуцк - Нафтан 10 Июня прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
10 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Нафтан, которое состоится 10 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|28.07.2018
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|31.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|01.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|16.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|12.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|13.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|18.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|17.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|31.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0