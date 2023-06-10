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Слуцк - Нафтан 10 Июня прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
10 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Слуцк
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Нафтан, которое состоится 10 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
28.07.2018 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан0 : 1Слуцк
31.07.2017 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк0 : 1Нафтан
01.04.2017 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Нафтан0 : 1Слуцк
16.09.2016 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк1 : 1Нафтан
12.05.2016 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан1 : 0Слуцк
13.09.2015 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Нафтан0 : 1Слуцк
18.05.2015 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк0 : 1Нафтан
17.08.2014 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 0Нафтан
31.05.2014 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан1 : 0Слуцк
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Слуцк
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Слуцк
28.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк2 : 1
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Нафтан
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 5 : 0Нафтан
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан0 : 1
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Нафтан

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