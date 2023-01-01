Дженоа - Фиорентина 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
19 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фиорентина, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Хосеп Риера
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|36
|зщ
|Сильван Хефти
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 3
|17.12.2017
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 3
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|4 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1