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Дженоа - Фиорентина 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
19 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Дженоа
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фиорентина, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Фиорентина
Флоренция
1 Испания вр Хосеп Риера
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
22 Мексика зщ Хоан Васкес
36 Швейцария зщ Сильван Хефти
3 Испания зщ Аарон Кариколь
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
19 Италия нп Матео Ретеги
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
16 Италия зщ Лука Раньери
3 Италия зщ Кристиано Бираги
6 Бразилия пз Артур
38 Италия пз Роландо Мандрагора
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
11 Франция нп Нанитамо Иконе
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
18 Ангола нп Мбала Н'Зола
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Фиорентина6 : 0Дженоа
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа1 : 2Фиорентина
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Дженоа1 : 1Фиорентина
07.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Фиорентина1 : 1Дженоа
25.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Фиорентина0 : 0Дженоа
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа2 : 1Фиорентина
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Фиорентина0 : 0Дженоа
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Дженоа0 : 0Фиорентина
06.05.2018 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 3Фиорентина
17.12.2017 Италия - Серия А 17-й тур Фиорентина0 : 0Дженоа
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Дженоа4 : 3
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Дженоа1 : 0
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Дженоа4 : 3
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 3 : 2Дженоа
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Дженоа2 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Фиорентина
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Фиорентина
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 0Фиорентина
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фиорентина3 : 0
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фиорентина1 : 1

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