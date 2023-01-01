Гройтер Фюрт - Ганновер-96 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
03 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Ганновер-96, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|05.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|01.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|09.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 3
|24.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|03.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|14.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|26.04.2013
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|27.11.2012
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 4 : 2
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2