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Гройтер Фюрт - Ганновер-96 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
03 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
Гройтер Фюрт
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Ганновер-96, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
05.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Ганновер-96
28.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганновер-962 : 1Гройтер Фюрт
27.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Ганновер-962 : 2Гройтер Фюрт
01.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гройтер Фюрт4 : 1Ганновер-96
09.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Ганновер-96
24.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-961 : 1Гройтер Фюрт
03.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт4 : 1Ганновер-96
14.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Ганновер-963 : 1Гройтер Фюрт
26.04.2013 Германия - Бундеслига 31-й тур Гройтер Фюрт2 : 3Ганновер-96
27.11.2012 Германия - Бундеслига 14-й тур Ганновер-962 : 0Гройтер Фюрт
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 5 : 0Гройтер Фюрт
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 0
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Гройтер Фюрт
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт5 : 0
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-960 : 1
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Ганновер-96
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 3 4 : 2Ганновер-96
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Ганновер-96
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 2

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