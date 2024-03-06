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Рома - Брайтон энд Хоув Альбион 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
69Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
1НидерландыврБарт Вербрюгген
2ГаназщТарик Лэмпти
29НидерландызщЯн Паул ван Хекке
5АнглиязщЛьюис Данк
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Грос
20КамерунпзКарлос Балеба
24Кот-д'ИвуарпзСимон Адингра
40АргентинапзФакундо Буонанотте
10ПарагвайпзХулио Энсисо
18АнглиянпДэнни Уэлбек
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 4Рома
26.02.2024Италия - Серия А26-й турРома3 : 2
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчРома1 : 1 4 : 2
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур0 : 3Рома
15.02.2024Лига Европы1/16 финала. 1-й матч1 : 1Рома
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
28.02.2024Кубок Англии1/8 финала1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1
18.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур0 : 5Брайтон энд Хоув Альбион
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
07.0314.03
Спарта П
Ливерпуль
07.0314.03
Карабах
Байер
07.0314.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
07.0314.03
Марсель
Вильярреал
07.0314.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
07.0314.03
Милан
Славия П
07.0314.03

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