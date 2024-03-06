Рома - Брайтон энд Хоув Альбион 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|69
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|24
|пз
|Симон Адингра
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 3
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|07.03
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|07.03
|14.03
| Карабах
Байер
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|07.03
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|07.03
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|07.03
|14.03
| Милан
Славия П
|07.03
|14.03