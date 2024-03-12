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ЦСКА - Ростов 12 Марта прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
12 Марта 2024 года в 20:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
ЦСКА
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 12 Марта 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
03.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1ЦСКА
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов3 : 3ЦСКА
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1Ростов
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур ЦСКА4 : 0Ростов
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ростов3 : 2ЦСКА
08.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2ЦСКА
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 2 : 0ЦСКА
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА1 : 1
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1ЦСКА
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 ЦСКА3 : 0
08.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Ростов2 : 1
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Ростов3 : 0
01.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 0
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Ростов
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Ростов0 : 1
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Кристиян Бистрович перешёл в «Балтику» на правах аренды летом и сразу же стал лидером команды, а с этой весны ещё и её капитаном. Мы пообщались с Бистровичем на сборах в Турции и обсудили, как ему в «Балтике», какой Игнашевич тренер, а ещё вспомнили его карьеру в ЦСКА.Кристиян проводит хороший сезон в «Балтике»Эксклюзив «Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 14.03
Оренбург
Спартак М
1 : 0 14.03
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 12.03
Динамо М
Зенит
1 : 0 13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
12.03
Волгарь
Ахмат
13.03
Родина
Урал
13.03
СКА-Хабаровск
Сочи
14.03

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