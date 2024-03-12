ЦСКА - Ростов 12 Марта прямая трансляция

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Кристиян Бистрович перешёл в «Балтику» на правах аренды летом и сразу же стал лидером команды, а с этой весны ещё и её капитаном. Мы пообщались с Бистровичем на сборах в Турции и обсудили, как ему в «Балтике», какой Игнашевич тренер, а ещё вспомнили его карьеру в ЦСКА.Кристиян проводит хороший сезон в «Балтике»Эксклюзив «Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.