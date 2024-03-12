ЦСКА - Ростов 12 Марта прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
12 Марта 2024 года в 20:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 12 Марта 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 3
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 3
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 2
|08.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|08.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|3 : 0
|01.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|14.03
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|14.03
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|12.03
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|12.03
| Волгарь
Ахмат
|13.03
| Родина
Урал
|13.03
| СКА-Хабаровск
Сочи
|14.03