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Аталанта - Спортинг 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Аталанта
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Спортинг, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1АргентинаврХуан Муссо
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
3ШвециязщЭмиль Хольм
7НидерландыпзТён Копмейнерс
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
22ИталияпзМаттео Руджери
11НигериянпАдемола Лукман
90ИталиянпДжанлука Скамакка
12УругвайврФранко Израэль
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
4УругвайзщСебастьян Коатес
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
21МозамбикпзДжени Катамо
2БразилияпзМатеус Рейс
8ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ПортугалияРубен Аморим
История личных встреч
06.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСпортинг1 : 1Аталанта
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турАталанта1 : 1Спортинг
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турСпортинг1 : 2Аталанта
10.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 2Аталанта
06.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСпортинг1 : 1Аталанта
03.03.2024Италия - Серия А27-й турАталанта1 : 2
28.02.2024Италия - Серия А21-й тур4 : 0Аталанта
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур1 : 1Аталанта
10.03.2024Португалия - Примейра25-й тур0 : 3Спортинг
06.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСпортинг1 : 1Аталанта
03.03.2024Португалия - Примейра24-й турСпортинг3 : 2
29.02.2024Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчСпортинг2 : 1
25.02.2024Португалия - Примейра23-й тур3 : 3Спортинг
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«Аталанта» и «Спортинг» играли на групповом этапе Лиги Европы: в гостях итальянцы были сильнее (2:1), а дома расписали ничью (1:1). В 1/8 финала они встретились снова, и успешнее не оказался никто. Пока что.«Аталанта» дважды попала в штангу за минуту — и трижды за матч со «Спортингом» У Миранчука крутой матч в плей-офф Лиги Европы. Мог забивать сам, но сделал ассист! Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Аталанта» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 14.03
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 14.03
Карабах
Байер
2 : 2 14.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 14.03
Марсель
Вильярреал
4 : 0 14.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 14.03
Милан
Славия П
4 : 2 14.03

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