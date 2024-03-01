Аталанта - Спортинг 14 Марта прямая трансляция

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«Аталанта» и «Спортинг» играли на групповом этапе Лиги Европы: в гостях итальянцы были сильнее (2:1), а дома расписали ничью (1:1). В 1/8 финала они встретились снова, и успешнее не оказался никто. Пока что.«Аталанта» дважды попала в штангу за минуту — и трижды за матч со «Спортингом» У Миранчука крутой матч в плей-офф Лиги Европы. Мог забивать сам, но сделал ассист! Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Аталанта» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.