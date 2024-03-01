Аталанта - Спортинг 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Спортинг, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Хуан Муссо
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|3
|зщ
|Эмиль Хольм
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|12
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|21
|пз
|Джени Катамо
|2
|пз
|Матеус Рейс
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Рубен Аморим
История личных встреч
|06.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|06.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
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«Аталанта» и «Спортинг» играли на групповом этапе Лиги Европы: в гостях итальянцы были сильнее (2:1), а дома расписали ничью (1:1). В 1/8 финала они встретились снова, и успешнее не оказался никто. Пока что.«Аталанта» дважды попала в штангу за минуту — и трижды за матч со «Спортингом» У Миранчука крутой матч в плей-офф Лиги Европы. Мог забивать сам, но сделал ассист! Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Аталанта» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|14.03
| Карабах
Байер
|2 : 2
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|14.03
| Милан
Славия П
|4 : 2
|14.03