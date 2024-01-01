Кривбасс - Металлист 1925 28 Апреля прямая трансляция
28 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Металлист 1925, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|20.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|22.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|15.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|25
|61
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|25
|57
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кривбасс
|25
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|26
|45
|5
|Рух В
|26
|44
|6
|Полесье
|25
|39
|7
|ЛНЗ Черкассы
|26
|32
|8
|Ворскла
|25
|30
|9
|Черноморец
|25
|29
|10
|Колос
|24
|28
|11
|Заря
|24
|26
|12
|Александрия
|25
|25
|13
|Оболонь-Бровар
|25
|21
|14
|Верес
|25
|20
| 15
Зона вылета
|Минай
|26
|19
| 16
Зона вылета
|Металлист 1925
|25
|19