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Кривбасс - Металлист 1925 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
Кривбасс
Металлист 1925

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Металлист 1925, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
20.10.2023 Украина - Премьер-лига 11-й тур Металлист 19251 : 3Кривбасс
29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Металлист 19250 : 2Кривбасс
20.11.2022 Украина - Премьер-лига 14-й тур Кривбасс0 : 2Металлист 1925
20.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Кривбасс
13.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Кривбасс
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Кривбасс1 : 1
30.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур 0 : 2Кривбасс
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Кривбасс1 : 0
22.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Металлист 19251 : 1
15.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур Металлист 19251 : 1
07.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Металлист 1925
31.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Металлист 1925
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Металлист 19251 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр2561
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К2557
3
Квалификация Лиги конференций
Кривбасс2551
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12645
5 Рух В2644
6 Полесье2539
7 ЛНЗ Черкассы2632
8 Ворскла2530
9 Черноморец2529
10 Колос2428
11 Заря2426
12 Александрия2525
13 Оболонь-Бровар2521
14 Верес2520
15
Зона вылета
Минай2619
16
Зона вылета
Металлист 19252519

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