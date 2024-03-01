Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
14 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 14 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Джаред Беднар
История личных встреч
|21.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|07.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|67
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|66
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|10
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39