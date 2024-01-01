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Боруссия Д - Айнтрахт 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
17 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Боруссия Д
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Айнтрахт Ф, которое состоится 17 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Швейцария вр Грегор Кобель
25 Германия зщ Никлас Зюле
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
6 Турция пз Салих Озджан
23 Германия пз Эмре Джан
19 Германия пз Юлиан Брандт
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
27 Германия нп Карим Адейеми
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
1 Германия вр Кевин Трапп
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
29 Франция зщ Нильс Нкунку
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
16 Швеция пз Хуго Ларссон
15 Тунис пз Эллиес Скири
27 Германия пз Марио Гётце
8 Алжир нп Фарес Шаиби
7 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
29.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия Д
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Боруссия Д
08.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 3Боруссия Д
14.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д5 : 2Айнтрахт Ф
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия Д1 : 2Айнтрахт Ф
05.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
22.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Боруссия Д
02.02.2019 Германия - Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Боруссия Д2 : 0
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 1 : 2Боруссия Д
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 0 : 2Боруссия Д
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д2 : 3
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Боруссия Д
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф3 : 1
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Ф2 : 2
22.02.2024 Лига конференций 1/16 финала. 2-й матч Айнтрахт Ф1 : 2
18.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур 3 : 3Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2649
5
Лига Европы
Боруссия Д2547
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2533
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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