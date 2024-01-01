Боруссия Д - Айнтрахт 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
17 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Айнтрахт Ф, которое состоится 17 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|6
|пз
|Салих Озджан
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эллиес Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 2
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|14.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|22.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 2
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|25
|67
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|25
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|25
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13