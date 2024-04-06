Ланс - Гавр 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
06 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Гавр, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Гавр
Гавр
|30
|вр
|Брис Самба
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|пз
|Рубен Агилар
|18
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|10
|пз
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|9
|нп
|Мохамед Байо
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Франк Эз
|Лука Элснер
История личных встреч
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2019
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|1 : 3
|01.04.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|20.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|3 : 3
|25.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|1 : 0
|24.04.2017
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|1 : 0
|25.11.2016
|Франция - Лига 2
|16-й тур
|1 : 0
|30.01.2016
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|2 : 0
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|27
|46
| 5
Лига Европы
|Ницца
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|27
|42
|7
|Марсель
|27
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Нант
|27
|28
|15
|Гавр
|27
|27
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20