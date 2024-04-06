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Ланс - Гавр 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
06 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ланс
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Гавр, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Гавр
Гавр
30 Франция вр Брис Самба
21 Мали зщ Массадио Айдара
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
2 Франция пз Рубен Агилар
18 Франция пз Анди Диуф
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
10 Португалия пз Давид Кошта
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
30 Франция вр Артур Десма
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
23 Франция нп Хосуэ Казимир
9 Гвинея нп Мохамед Байо
28 Гана нп Андре Айю
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Словения Лука Элснер
История личных встреч
20.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Гавр0 : 0Ланс
31.01.2020 Франция - Лига 2 22-й тур Гавр0 : 0Ланс
17.08.2019 Франция - Лига 2 4-й тур Ланс1 : 3Гавр
01.04.2019 Франция - Лига 2 30-й тур Ланс0 : 0Гавр
27.10.2018 Франция - Лига 2 12-й тур Гавр2 : 1Ланс
20.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 34-й тур Ланс3 : 3Гавр
25.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 16-й тур Гавр1 : 0Ланс
24.04.2017 Франция - Лига 2 34-й тур Гавр1 : 0Ланс
25.11.2016 Франция - Лига 2 16-й тур Ланс1 : 0Гавр
30.01.2016 Франция - Лига 2 23-й тур Гавр2 : 0Ланс
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 1Ланс
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 3
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 3Ланс
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Гавр0 : 2
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Гавр
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Гавр1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 1 : 0Гавр
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Гавр1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Монако2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2746
5
Лига Европы
Ницца2743
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2742
7 Марсель2739
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Нант2728
15 Гавр2727
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

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