ПСЖ - Клермон 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
06 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Клермон, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Клермон
Клермон-Ферран
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|15
|пз
|Данилу Перейра
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|99
|вр
|Мори Дио
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|4
|зщ
|Крислен Матсима
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|22
|зщ
|Йоэль Армугом
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|26
|пз
|Алан Виржиньюс
|11
|нп
|Джим Аллевина
|23
|нп
|Шамар Николсон
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|06.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 5
|09.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 6
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|4 : 0
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|27
|46
| 5
Лига Европы
|Ницца
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|27
|42
|7
|Марсель
|27
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Нант
|27
|28
|15
|Гавр
|27
|27
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20