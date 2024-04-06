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ПСЖ - Клермон 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
06 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
ПСЖ
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Клермон, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Клермон
Клермон-Ферран
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
17 Португалия пз Витинья
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
15 Португалия пз Данилу Перейра
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
99 Сенегал вр Мори Дио
2 Алжир зщ Мехди Зеффан
4 Франция зщ Крислен Матсима
17 Франция зщ Анди Пельмар
22 Франция зщ Йоэль Армугом
7 Франция пз Йоанн Маньен
6 Мали пз Хабиб Кейта
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
26 Франция пз Алан Виржиньюс
11 Габон нп Джим Аллевина
23 Ямайка нп Шамар Николсон
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Клермон0 : 0ПСЖ
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ2 : 3Клермон
06.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Клермон0 : 5ПСЖ
09.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Клермон1 : 6ПСЖ
11.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ4 : 0Клермон
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ1 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 2ПСЖ
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 6ПСЖ
13.03.2024 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур ПСЖ2 : 2
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Клермон0 : 3
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Клермон2 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Клермон
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Клермон1 : 5
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 0 : 0Клермон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Монако2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2746
5
Лига Европы
Ницца2743
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2742
7 Марсель2739
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Нант2728
15 Гавр2727
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

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