Монпелье - Лорьян 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лорьян, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лорьян
Лорьян
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|36
|зщ
|Сильван Хефти
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|35
|зщ
|Лукас Минкарелли
|12
|пз
|Жордан Ферри
|18
|пз
|Лео Леруа
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
|10
|нп
|Вахби Хазри
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|44
|пз
|Айман Кари
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|9
|нп
|Мохамед Бамба
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|4 : 3
|15.04.2017
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Ланс
|28
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|27
|43
|7
|Марсель
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|27
|28
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20