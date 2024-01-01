00:22 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 апреля
Воскресенье 07 апреля
Свернуть список

Монпелье - Лорьян 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Монпелье
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лорьян, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лорьян
Лорьян
40ФранцияврБенжамен Леком
27ШвейцариязщБечир Омерагич
36ШвейцариязщСильван Хефти
6ФранциязщКристофер Жюльен
35ФранциязщЛукас Минкарелли
12ФранцияпзЖордан Ферри
18ФранцияпзЛео Леруа
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
7ФранциянпАрно Норден
10ТуниснпВахби Хазри
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
15ФранциязщЖульен Лапорт
95ФранциязщСулейман Туре
12КамерунзщДарлин Йонгва
19ФранцияпзЛоран Абергель
14ФранцияпзТьемуэ Бакайоко
44ФранцияпзАйман Кари
21ФранцияпзЖюльен Понсо
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
01.10.2023Франция - Лига 17-й турЛорьян0 : 3Монпелье
14.05.2023Франция - Лига 135-й турМонпелье1 : 1Лорьян
29.12.2022Франция - Лига 116-й турЛорьян0 : 2Монпелье
20.02.2022Франция - Лига 125-й турЛорьян0 : 1Монпелье
22.08.2021Франция - Лига 13-й турМонпелье3 : 1Лорьян
03.03.2021Франция - Лига 128-й турМонпелье1 : 1Лорьян
29.11.2020Франция - Лига 112-й турЛорьян0 : 1Монпелье
24.01.2018Кубок Франции1/16 финалаМонпелье4 : 3Лорьян
15.04.2017Франция - Лига 133-й турМонпелье2 : 0Лорьян
29.10.2016Франция - Лига 111-й турЛорьян2 : 2Монпелье
31.03.2024Франция - Лига 127-й тур0 : 2Монпелье
17.03.2024Франция - Лига 126-й турМонпелье2 : 6
08.03.2024Франция - Лига 125-й тур1 : 2Монпелье
03.03.2024Франция - Лига 124-й турМонпелье2 : 2
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур4 : 1Монпелье
31.03.2024Франция - Лига 127-й турЛорьян0 : 1
17.03.2024Франция - Лига 126-й тур2 : 2Лорьян
09.03.2024Франция - Лига 125-й турЛорьян0 : 2
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур1 : 2Лорьян
24.02.2024Франция - Лига 123-й турЛорьян0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Лилль2849
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2749
5
Лига Европы
Ланс2843
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2743
7 Марсель2839
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Гавр2828
15 Нант2728
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close