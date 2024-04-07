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Монако - Ренн 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
07 Апреля 2024 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Монако
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ренн, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ренн
Ренн
1ПольшаврРадослав Маецки
99Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
5ГерманиязщТило Керер
2Бразилиязщ Вандерсон
22ГаназщМохаммед Салису
6ШвейцариязщДенис Закария
17РоссияпзАлександр Головин
19ФранцияпзЮссуф Фофана
7ФранцияпзЭлисс Бен-Сегир
18ЯпониянпТакуми Минамино
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
30ФранцияврСтив Манданда
17ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзБенжамен Буриго
33ФранцияпзДезире Дуэ
8ФранцияпзБатист Сантамария
9ФранциянпАрно Калимуэндо
10ФранциянпАмин Гуири
7ФранциянпМартен Терье
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
09.12.2023Франция - Лига 115-й турРенн1 : 2Монако
27.05.2023Франция - Лига 137-й турРенн2 : 0Монако
13.08.2022Франция - Лига 12-й турМонако1 : 1Ренн
15.04.2022Франция - Лига 132-й турРенн2 : 3Монако
22.12.2021Франция - Лига 119-й турМонако2 : 1Ренн
16.05.2021Франция - Лига 137-й турМонако2 : 1Ренн
19.09.2020Франция - Лига 14-й турРенн2 : 1Монако
20.10.2019Франция - Лига 110-й турМонако3 : 2Ренн
01.05.2019Франция - Лига 134-й турРенн2 : 2Монако
09.01.2019Франция - Кубок лиги1/4 финалаМонако1 : 1 8 : 7Ренн
30.03.2024Франция - Лига 127-й тур2 : 5Монако
17.03.2024Франция - Лига 126-й турМонако2 : 2
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур0 : 1Монако
01.03.2024Франция - Лига 124-й турМонако0 : 0
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур2 : 3Монако
03.04.2024Кубок Франции1/2 финала1 : 0Ренн
31.03.2024Франция - Лига 127-й тур2 : 0Ренн
17.03.2024Франция - Лига 126-й турРенн2 : 0
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур2 : 2Ренн
03.03.2024Франция - Лига 124-й турРенн1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Лиги 1: «Монако» — «Ренн». Начало встречи запланировано на 18:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Лилль2849
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2749
5
Лига Европы
Ланс2843
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2743
7 Марсель2839
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Гавр2828
15 Нант2728
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

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