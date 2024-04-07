Монако - Ренн 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
07 Апреля 2024 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ренн, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Радослав Маецки
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|зщ
|Вандерсон
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|6
|зщ
|Денис Закария
|17
|пз
|Александр Головин
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|7
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|30
|вр
|Стив Манданда
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|8
|пз
|Батист Сантамария
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|7
|нп
|Мартен Терье
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|15.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|01.05.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|09.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Лиги 1: «Монако» — «Ренн». Начало встречи запланировано на 18:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Ланс
|28
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|27
|43
|7
|Марсель
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|27
|28
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20