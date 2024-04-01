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Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вулверхэмптон, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
32 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
40 Бразилия зщ Мурилло
43 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
28 Бразилия пз Данило
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Португалия вр Жозе Са
23 Англия зщ Макс Килман
15 Англия зщ Крейг Доусон
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
21 Испания пз Пабло Сарабия
12 Бразилия нп Матеус Кунья
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ноттингем Форест
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
11.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ноттингем Форест1 : 1 4 : 3Вулверхэмптон
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Вулверхэмптон
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вулверхэмптон0 : 2Ноттингем Форест
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ноттингем Форест1 : 2Вулверхэмптон
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
17.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Ноттингем Форест0 : 2Вулверхэмптон
30.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест3 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Вулверхэмптон2 : 3
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3171
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3171
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3170
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур3160
5
Лига Европы
Астон Вилла3260
6 Манчестер Юнайтед3149
7 Вест Хэм Юнайтед3248
8 Ньюкасл Юнайтед3147
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Вулверхэмптон3142
12 Борнмут3141
13 Фулхэм3239
14 Кристал Пэлас3130
15 Брентфорд3229
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3225
18
Зона вылета
Лутон Таун3225
19
Зона вылета
Бёрнли3219
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3116

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