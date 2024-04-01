Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вулверхэмптон, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|32
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|40
|зщ
|Мурилло
|43
|зщ
|Ола Айна
|22
|пз
|Райан Йейтс
|28
|пз
|Данило
|21
|пз
|Энтони Эланга
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Жозе Са
|23
|зщ
|Макс Килман
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Нуну Эшпириту Санту
|Гари О'Нил
История личных встреч
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 4
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 2
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 2
|04.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
|17.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 2
|30.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|71
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|70
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|60
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|49
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|47
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|42
|12
|Борнмут
|31
|41
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|30
|15
|Брентфорд
|32
|29
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|32
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|31
|16