Бёрнли - Брайтон энд Хоув Альбион 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|33
|пз
|Максим Эстеве
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|17
|нп
|Лайл Фостер
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|23
|нп
|Датро Фофана
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|9
|пз
|Жоао Педро
|24
|пз
|Симон Адингра
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|71
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|70
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|60
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|49
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|47
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|42
|12
|Борнмут
|31
|41
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|30
|15
|Брентфорд
|32
|29
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|32
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|31
|16