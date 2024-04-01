00:17 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 апреля
Суббота 13 апреля
Свернуть список

Бёрнли - Брайтон энд Хоув Альбион 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
49 Косово вр Ариянет Мурич
20 Франция зщ Лоранс Ассиньон
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
3 Англия зщ Чарли Тейлор
33 Франция пз Максим Эстеве
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Ирландия пз Джош Каллен
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
17 ЮАР нп Лайл Фостер
47 Франция нп Вильсон Одобер
23 Кот-д'Ивуар нп Датро Фофана
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
9 Бразилия пз Жоао Педро
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Бёрнли
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Бёрнли
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
28.04.2018 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 0Бёрнли
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 2Бёрнли
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бёрнли2 : 1
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Бёрнли
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3171
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3171
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3170
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур3160
5
Лига Европы
Астон Вилла3260
6 Манчестер Юнайтед3149
7 Вест Хэм Юнайтед3248
8 Ньюкасл Юнайтед3147
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Вулверхэмптон3142
12 Борнмут3141
13 Фулхэм3239
14 Кристал Пэлас3130
15 Брентфорд3229
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3225
18
Зона вылета
Лутон Таун3225
19
Зона вылета
Бёрнли3219
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close