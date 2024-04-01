Борнмут - Манчестер Юнайтед 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
13 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Манчестер Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Доминик Соланке
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|53
|зщ
|Вилли Камбвал
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|37
|пз
|Кобби Майну
|18
|пз
|Каземиро
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|18.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|04.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|71
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|70
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|60
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|49
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|47
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|42
|12
|Борнмут
|31
|41
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|30
|15
|Брентфорд
|32
|29
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|32
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|31
|16