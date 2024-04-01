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Борнмут - Манчестер Юнайтед 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
13 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Борнмут
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Манчестер Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Бразилия вр Нето
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
5 Англия зщ Ллойд Келли
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Англия нп Доминик Соланке
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
53 Франция зщ Вилли Камбвал
5 Англия зщ Гарри Магуайр
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
37 Англия пз Кобби Майну
18 Бразилия пз Каземиро
21 Бразилия пз Антони
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Борнмут
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Борнмут
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед5 : 2Борнмут
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 0Манчестер Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 2Манчестер Юнайтед
18.04.2018 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут0 : 2Манчестер Юнайтед
13.12.2017 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Борнмут
04.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Борнмут
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 1Борнмут
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут1 : 0
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур Борнмут4 : 3
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВ
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3171
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3171
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3170
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур3160
5
Лига Европы
Астон Вилла3260
6 Манчестер Юнайтед3149
7 Вест Хэм Юнайтед3248
8 Ньюкасл Юнайтед3147
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Вулверхэмптон3142
12 Борнмут3141
13 Фулхэм3239
14 Кристал Пэлас3130
15 Брентфорд3229
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3225
18
Зона вылета
Лутон Таун3225
19
Зона вылета
Бёрнли3219
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3116

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