00:18 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 апреля
Суббота 13 апреля
Свернуть список

Страсбург - Реймс 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
13 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Страсбург
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Реймс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Реймс
Реймс
36 Марокко вр Алаа Беллааруш
2 Франция зщ Фредерик Жильбер
5 Франция зщ Лука Перрен
13 Гвинея зщ Сайду Соу
24 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
3 Франция зщ Тома Делен
8 Бразилия пз Андрей Сантос
27 Франция пз Ибраима Сиссоко
19 Франция пз Хабиб Диарра
26 Франция нп Дилан Баква
9 Франция нп Кевин Гамейро
94 Франция вр Йеванн Диуф
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
2 Кения зщ Джозеф Окуму
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
14 Германия пз Реда Хадра
6 Франция пз Валентен Атангана-Эдоа
8 Марокко пз Амир Ричардсон
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
01.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Реймс2 : 1Страсбург
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Реймс0 : 2Страсбург
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург1 : 1Реймс
06.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Реймс1 : 1Страсбург
21.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Страсбург1 : 1Реймс
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Страсбург0 : 1Реймс
01.11.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Реймс2 : 1Страсбург
09.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Страсбург3 : 0Реймс
07.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Реймс0 : 0 4 : 2Страсбург
18.08.2019 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс0 : 0Страсбург
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 0 : 0Страсбург
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Страсбург2 : 0
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 3Страсбург
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Страсбург0 : 1
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 2 : 2Страсбург
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс0 : 0
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 1 : 1Реймс
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Реймс2 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 2 : 2Реймс
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Реймс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2853
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2844
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2843
7 Реймс2840
8 Марсель2839
9 Ренн2839
10 Лион2838
11 Тулуза2833
12 Страсбург2833
13 Монпелье2832
14 Гавр2828
15 Нант2828
16 Лорьян2826
17
Зона вылета
Метц2823
18
Зона вылета
Клермон2821

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close