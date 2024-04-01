Страсбург - Реймс 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
13 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Реймс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Реймс
Реймс
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|5
|зщ
|Лука Перрен
|13
|зщ
|Сайду Соу
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|3
|зщ
|Тома Делен
|8
|пз
|Андрей Сантос
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|26
|нп
|Дилан Баква
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|14
|пз
|Реда Хадра
|6
|пз
|Валентен Атангана-Эдоа
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Уильям Стилл
История личных встреч
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|07.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|28
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|28
|43
|7
|Реймс
|28
|40
|8
|Марсель
|28
|39
|9
|Ренн
|28
|39
|10
|Лион
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|33
|12
|Страсбург
|28
|33
|13
|Монпелье
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|28
|28
|16
|Лорьян
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|28
|21