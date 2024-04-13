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Ренн - Тулуза 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
13 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Ренн
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Тулуза, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Тулуза
Тулуза
30 Франция вр Стив Манданда
36 Гана зщ Алиду Сейду
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
14 Франция пз Бенжамен Буриго
8 Франция пз Батист Сантамария
6 Нидерланды пз Азор Матусива
33 Франция пз Дезире Дуэ
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Амин Гуири
50 Франция вр Гийом Ресте
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
23 Мали зщ Мусса Диарра
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
17 Чили зщ Габриэль Суасо
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
24 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
37 Франция пз Янн Гбоу
19 Камерун нп Франк Магри
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Тулуза0 : 0Ренн
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1Ренн
12.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Ренн2 : 1Тулуза
29.02.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Тулуза0 : 2Ренн
27.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур Ренн3 : 2Тулуза
05.05.2019 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза2 : 2Ренн
30.09.2018 Франция - Лига 1 8-й тур Ренн1 : 1Тулуза
29.04.2018 Франция - Лига 1 35-й тур Ренн2 : 1Тулуза
10.01.2018 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Ренн4 : 2Тулуза
26.08.2017 Франция - Лига 1 4-й тур Тулуза3 : 2Ренн
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 0Ренн
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала 1 : 0Ренн
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 0Ренн
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн2 : 0
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 2 : 2Ренн
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 3Тулуза
15.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Тулуза2 : 3
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Тулуза
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2853
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2844
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2843
7 Реймс2840
8 Марсель2839
9 Ренн2839
10 Лион2838
11 Тулуза2833
12 Страсбург2833
13 Монпелье2832
14 Гавр2828
15 Нант2828
16 Лорьян2826
17
Зона вылета
Метц2823
18
Зона вылета
Клермон2821

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