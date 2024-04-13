Ренн - Тулуза 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
13 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Тулуза, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Тулуза
Тулуза
|30
|вр
|Стив Манданда
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Азор Матусива
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|50
|вр
|Гийом Ресте
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|37
|пз
|Янн Гбоу
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|05.05.2019
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|30.09.2018
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|10.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 2
|26.08.2017
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|28
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|28
|43
|7
|Реймс
|28
|40
|8
|Марсель
|28
|39
|9
|Ренн
|28
|39
|10
|Лион
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|33
|12
|Страсбург
|28
|33
|13
|Монпелье
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|28
|28
|16
|Лорьян
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|28
|21