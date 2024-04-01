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Бирмингем Сити - Ковентри Сити 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Бирмингем Сити
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Ковентри Сити, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
08.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ковентри Сити2 : 0Бирмингем Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ковентри Сити2 : 0Бирмингем Сити
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Бирмингем Сити0 : 0Ковентри Сити
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бирмингем Сити2 : 4Ковентри Сити
23.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Бирмингем Сити1 : 1Ковентри Сити
20.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
04.02.2020 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Бирмингем Сити2 : 2 4 : 1Ковентри Сити
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бирмингем Сити0 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бирмингем Сити1 : 0
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бирмингем Сити0 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 1Ковентри Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ковентри Сити2 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ковентри Сити1 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 3Ковентри Сити
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 2 : 3Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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