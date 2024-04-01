00:20 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 апреля
Суббота 13 апреля
Свернуть список

Суонси Сити - Ротерхэм Юнайтед 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Суонси Сити
Ротерхэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Суонси Сити
27.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Суонси Сити1 : 1Ротерхэм Юнайтед
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 1Суонси Сити
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 3Суонси Сити
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Суонси Сити1 : 0Ротерхэм Юнайтед
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити4 : 3Ротерхэм Юнайтед
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Суонси Сити
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Суонси Сити3 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 0Суонси Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Суонси Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 3 : 0Ротерхэм Юнайтед
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close