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Миллуолл - Кардифф Сити 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Миллуолл
Кардифф Сити

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Кардифф Сити, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Кардифф Сити1 : 0Миллуолл
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Кардифф Сити0 : 1Миллуолл
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Миллуолл2 : 0Кардифф Сити
12.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Миллуолл2 : 1Кардифф Сити
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Кардифф Сити3 : 1Миллуолл
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити1 : 1Миллуолл
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Миллуолл1 : 1Кардифф Сити
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити1 : 1Миллуолл
22.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Миллуолл2 : 2Кардифф Сити
09.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Миллуолл1 : 1Кардифф Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Миллуолл1 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 0Миллуолл
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 1Миллуолл
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Миллуолл1 : 1
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Миллуолл
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 0 : 1Кардифф Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити1 : 3
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 2Кардифф Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Кардифф Сити0 : 2
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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