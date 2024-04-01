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Вест Бромвич Альбион - Сандерленд 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Вест Бромвич Альбион
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Сандерленд, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
Англия Тони Моубрей
Англия Майкл Бил
Англия Майкл Бил
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сандерленд2 : 1Вест Бромвич Альбион
23.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Сандерленд
12.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Сандерленд1 : 2Вест Бромвич Альбион
21.01.2017 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Сандерленд
01.10.2016 Англия - Премьер-лига 7-й тур Сандерленд1 : 1Вест Бромвич Альбион
02.04.2016 Англия - Премьер-лига 32-й тур Сандерленд0 : 0Вест Бромвич Альбион
17.10.2015 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Сандерленд
21.02.2015 Англия - Премьер-лига 26-й тур Сандерленд0 : 0Вест Бромвич Альбион
16.08.2014 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Сандерленд
07.05.2014 Англия - Премьер-лига 28-й тур Сандерленд2 : 0Вест Бромвич Альбион
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 0 : 0Сандерленд
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сандерленд0 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд1 : 5
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 2Сандерленд
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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