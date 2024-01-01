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Ливерпуль - Кристал Пэлас 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Кристал Пэлас, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
78 Англия зщ Джарелл Куанса
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
3 Япония пз Ватару Эндо
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
30 Англия вр Дин Хендерсон
2 Англия зщ Джоэл Уорд
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
20 Англия пз Адам Уортон
19 Англия пз Уилл Хьюз
10 Англия пз Эберечи Эзе
9 Гана нп Джордан Айю
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ливерпуль
15.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль1 : 1Кристал Пэлас
15.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ливерпуль2 : 0Кристал Пэлас
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 3Ливерпуль
18.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль3 : 0Кристал Пэлас
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль2 : 0Кристал Пэлас
19.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Кристал Пэлас0 : 7Ливерпуль
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ливерпуль4 : 0Кристал Пэлас
23.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Ливерпуль0 : 3
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 2Ливерпуль
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ливерпуль3 : 1
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 1
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 3 ДВЛиверпуль
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас2 : 4
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 1
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 1Кристал Пэлас
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3171
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3171
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3260
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3248
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Борнмут3242
13 Фулхэм3239
14 Брентфорд3332
15 Кристал Пэлас3130
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3325
19
Зона вылета
Бёрнли3320
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3216

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