Ливерпуль - Кристал Пэлас 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Кристал Пэлас, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Юрген Клопп
История личных встреч
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|15.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 7
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|71
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|43
|12
|Борнмут
|32
|42
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Брентфорд
|33
|32
|15
|Кристал Пэлас
|31
|30
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|33
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|33
|20
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|32
|16